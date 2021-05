Ezio Bosso, Alba Parietti e quell’amore che l’ha sconvolta (Di venerdì 14 maggio 2021) Ezio Bosso, lo scorso anno Alba Parietti ha ricordato tramite un post sui social l’amore incondizionato per l’uomo della sua vita, il quale è venuto a mancare. Ezio Bosso, il grande amore di Alba Parietti, seguito dalla disperazione per la scomparsa dell’amico (Getty Images)La showgirl, proprio qualche settimana prima aveva parlato del suo amore per un musicista, era brillante e talentuoso, la showgirl non ha mai fatto il nome di questo amore nascosto. L’anno scorso Alba Parietti ha dichiarato che tutti pensavano di lei come una donna narcisista, che pensava solo a sé stessa. La verità era che due anni prima la morte del musicista, avrebbe lasciato tutto, anche il suo lavoro per dedicarsi ad un ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021), lo scorso annoha ricordato tramite un post sui social l’amore incondizionato per l’uomo della sua vita, il quale è venuto a mancare., il grande amore di, seguito dalla disperazione per la scomparsa dell’amico (Getty Images)La showgirl, proprio qualche settimana prima aveva parlato del suo amore per un musicista, era brillante e talentuoso, la showgirl non ha mai fatto il nome di questo amore nascosto. L’anno scorsoha dichiarato che tutti pensavano di lei come una donna narcisista, che pensava solo a sé stessa. La verità era che due anni prima la morte del musicista, avrebbe lasciato tutto, anche il suo lavoro per dedicarsi ad un ...

RaiTre : 'É stata la musica a scegliere me perché ne avevo più bisogno degli altri' #EzioBosso Venerdì prossimo, a un anno d… - RaiTre : LA PORTA APERTA 'Se uno ha bisogno è con le porte aperte che ci sia aiuta, non con le porte chiuse'. #EzioBosso A u… - Rossella_Ao_Ara : Ezio Bosso?? - SignorAldo : RT @Unomattina: La sera del 14 maggio 2020, ci lasciava il compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso. Oggi vogliamo ricordarlo come mu… - civcatt : «La cosa bella della #musica, delle storie che entrano nella musica, è che purifica; perché dietro questa musica c’… -