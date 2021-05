Giovane mamma in coma a causa di anestetici errati: indagati 6 medici (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ben 6 medici sono indagati dopo che ben 8 pazienti, in particolar modo la Giovane mamma Felicia Vitiello, si sono risvegliati con delle negative conseguenze post operatorie. La causa sembrerebbe essere quella di anestetici scaduti o difettosi. La storia di Felicia Vitiello, Giovane mamma di 30 anni di Gragnano, è quella probabilmente più forte. Dopo aver subito un’operazione per mastoplastica lo scorso febbraio, è entrata in coma subito dopo essersi risvegliata. Si è svegliata soltanto il mese scorso. Ci ha tenuto quindi a ringraziare devotamente Padre Pio per la sua intercessione. Quello di Felicia è il caso più grave perché la sua operazione ha richiesto una dose più massiccia di anestetico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ben 6sonodopo che ben 8 pazienti, in particolar modo laFelicia Vitiello, si sono risvegliati con delle negative conseguenze post operatorie. Lasembrerebbe essere quella discaduti o difettosi. La storia di Felicia Vitiello,di 30 anni di Gragnano, è quella probabilmente più forte. Dopo aver subito un’operazione per mastoplastica lo scorso febbraio, è entrata insubito dopo essersi risvegliata. Si è svegliata soltanto il mese scorso. Ci ha tenuto quindi a ringraziare devotamente Padre Pio per la sua intercessione. Quello di Felicia è il caso più grave perché la sua operazione ha richiesto una dose più massiccia di anestetico ...

