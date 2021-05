Instagram mostrerà i pronomi inclusivi sui profili degli utenti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Impostazione diper l’inserimento dei(immagine:ha annunciato che permetterà ai suoidi inserire sul proprio profilo ida usare per rivolgersi a loro. Finora gliche desideravano informare i propri follower su qualiutilizzare per rivolgersi a loro dovevano inserirli di proprio pugno nella bio, ora il social network ha aggiunto questa voce all’interno delle impostazioni del profilo. https://twitter.com//status/1392176784028749824 Glipotranno scegliere fino a 4da aggiungere e, successivamente, potranno scegliere se renderli visualizzabili pubblicamente o riservarli ai soli follower ...

