Barbara D’Urso in forte imbarazzo, Michele Cucuzza le chiede “Vuoi …” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Barbara D’Urso è una nota conduttrice, la regina di Canale 5 e sembra che nonostante le varie polemiche sorte in questi anni su di lei, sembra che continui ad essere sempre una tra le più amate. Nei giorni scorsi è accaduto qualcosa tra lei ed un altro conduttore tra i più conosciuti di sempre, ovvero Michele Cucuzza. Sembra proprio che la conduttrice di Canale 5 durante una puntata di Pomeriggio 5 abbia ospitato il giornalista ed ex gieffino, rispondendo alle sue avances con tanta ironia e scherzando sull’invito a cena ricevuto proprio in diretta. Barbara avrebbe chiuso così la diretta di Pomeriggio 5. Di questo se ne è continuato a parlare anche sui social. Ma cosa è accaduto nello specifico? Barbara D’Urso, una delle donne più corteggiate della televisione ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)è una nota conduttrice, la regina di Canale 5 e sembra che nonostante le varie polemiche sorte in questi anni su di lei, sembra che continui ad essere sempre una tra le più amate. Nei giorni scorsi è accaduto qualcosa tra lei ed un altro conduttore tra i più conosciuti di sempre, ovvero. Sembra proprio che la conduttrice di Canale 5 durante una puntata di Pomeriggio 5 abbia ospitato il giornalista ed ex gieffino, rispondendo alle sue avances con tanta ironia e scherzando sull’invito a cena ricevuto proprio in diretta.avrebbe chiuso così la diretta di Pomeriggio 5. Di questo se ne è continuato a parlare anche sui social. Ma cosa è accaduto nello specifico?, una delle donne più corteggiate della televisione ...

Advertising

tizianosmile1 : Se c'è un motivo per cui io amo Barbara D'Urso sono le sue espressioni quando non sa se mettersi a ridere o pianger… - verogossipnews : Barbara D'urso ha un nuovo amore? #barbaracarmelitadurso #pomeriggio5 #swipeup nelle nostre #igstories per l'artico… - commentiamo1723 : Non Barbara D'Urso che si afferma come paladina contro il patriarcato e poi dice al marito di Eleonora Cecere che a… - leggoit : Denise #Pipitone, l' audio ripulito in esclusiva a #Pomeriggio5 : «L'ha uccisa?». Poi l'annuncio di Barbara D'Urso - Ingrid01980524 : RT @AleC0d1c3F1sc4l: Peggio ti senti. Avrò dimenticato un sacco di aneddoti che ci hanno fatto raggelare il sangue e contoncerci le budell… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Denise Pipitone, la ragazza Denisa smentisce tutto: l'intervista di Barbara D'Urso Il Messaggero