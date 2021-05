Amici 20 | Lorella Cuccarini riconfermata? Ecco il suo vincitore morale

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ha chiacchierato con i follower su Instagram parlando di20 e svelando il suodell’intera edizione: Tancredi, il cantante eliminato proprio ad un passo dalla finale.20, ildiPer me Tancredi è il. A mio gusto ha una scrittura matura che mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Leggi anche > Tancredi di20, il gesto verso Arisa L'ipotesi prevalente è che possa essere ... invece, che l'artista continui a seguire su Instagram alcuni professori come Rudy Zerbi e...Un incontro davvero emozionante per l' allievo diCuccarini , che non è riuscito a trattenere le lacrime . Alessandro incontra il papà, la sorpresa adAlessandro , tra i finalisti della ...A pochi giorni dalla finalissima di Amici 20 il gesto inspiegabile di Tancredi verso Arisa fa discutere e incuriosisce i fan. ll cantante è stato eliminato nel corso della semifinale e ...Lorella Cuccarini si confessa su Tancredi dopo le polemiche per Arisa. Negli ultimi giorni il cantante di Amici 2021 è finito al centro dei gossip per via di un dettaglio che è stato notato dai fan. L ...