Netanyahu | «Accresceremo potenza attacchi» Hamas lancia razzi su Tel Aviv A Lod scene di guerra civile

(Di martedì 11 maggio 2021) La torre Hanadi a Gaza city si è sbriciolata in pochi attimi, colpita da missili ad alto potenziale sganciati dall'aviazione israeliana. Un filmato scandisce gli ultimi secondi di questa costruzione di 12 piani. Le famiglie sono riuscite a mettersi in salvo ma hanno perduto tutto. E non solo loro. Perché l'esplosione e il crollo dell'edificio hanno danneggiato anche i palazzi circostanti. «La mia camera da letto è distrutta e dovrò rifare tutte le finestre» ci raccontava ieri Yusef Hammash, un