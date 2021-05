(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono stati condannati a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa per aver aderito al rito abbreviato, un 48enne e un 49enne residenti a Portici () che hanno aggredito due agenti della Polizia municipale dia corso San Giovanni. Gli agenti erano impegnati in controlli contro gli sversamenti illeciti di rifiuti speciali e hanno notato un veicolo Piaggio Porter il cui conducente era intento a sversare in strada una lavatrice e materiale ferroso. Gli agenti hanno chiesto al conducente di esibire i propri documenti e di raccogliere quanto illecitamente sversato, ma mentre venivano eseguiti gli accertamenti è giunto sul posto il padre del giovane, che immediatamente ha inveito contro gli agenti appena appreso che il veicolo sarebbe stato sequestrato. Sul posto è giunta anche un’altra persona ...

anteprima24 : ** ##Napoli, aggrediscono i #Vigili durante un controllo: arrestati ** - vitovito63 : RT @MarcoDiMaro: Prima aggrediscono verbalmente e vanno aa caccia di un giornalista perché tifoso del Napoli, quindi non deve parlare della… - MarcoDiMaro : Prima aggrediscono verbalmente e vanno aa caccia di un giornalista perché tifoso del Napoli, quindi non deve parlar… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aggrediscono

NapoliToday

... la Salernitana, che "stigmatizza e condanna i comportamenti intimidatori ed offensivi messi in atto" contro la famiglia Grassadonia; il sindaco di Salerno Vincenzo: "Non permetteremo a ...Il sindaco Vincenzoha ribadito che il Comune non permetterà "a nessuno d'infangare Salerno e di oltraggiare la civile e corretta passione granata confondendola con il gesto di qualche isolato ...Napoli – Sono stati condannati a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa per aver aderito al rito abbreviato, un 48enne e un 49enne residenti a Portici (Napoli) che hanno aggredito due agenti della Pol ...Terzigno, giovane aggredito da un carabiniere durante un servizio di controllo. La scena viene ripresa da un residente della zona ...