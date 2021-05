Energia pulita e consumi intelligenti, E.On per un futuro più verde (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Agire insieme per costruire un futuro sostenibile e mettersi in gioco come comunità con un obiettivo: sviluppare un potenziale di progresso illimitato. E' questo l'obiettivo di E.on Italia che, nella prima edizione del Profilo di Sostenibilità, racconta i principali traguardi economici, ambientali e sociali conseguiti nel 2020 dimostrando come un modello di business responsabile e sostenibile può produrre risultati concreti. Il nostro gruppo, spiega all'Adnkronos, Marcello Donini, Corporate Social Responsibility Manager di E.On Italia, “da tempo si è posto l'ambizione di mettere in campo azioni per contrastare il climate change e favorire la sostenibilità nell'accezione più ampia possibile. A dimostrarlo è anche il percorso dell'azienda che a partire dal 2016 ha ceduto tutti gli asset di generazione da fonte fossile. Una scelta significativa che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Agire insieme per costruire unsostenibile e mettersi in gioco come comunità con un obiettivo: sviluppare un potenziale di progresso illimitato. E' questo l'obiettivo di E.on Italia che, nella prima edizione del Profilo di Sostenibilità, racconta i principali traguardi economici, ambientali e sociali conseguiti nel 2020 dimostrando come un modello di business responsabile e sostenibile può produrre risultati concreti. Il nostro gruppo, spiega all'Adnkronos, Marcello Donini, Corporate Social Responsibility Manager di E.On Italia, “da tempo si è posto l'ambizione di mettere in campo azioni per contrastare il climate change e favorire la sostenibilità nell'accezione più ampia possibile. A dimostrarlo è anche il percorso dell'azienda che a partire dal 2016 ha ceduto tutti gli asset di generazione da fonte fossile. Una scelta significativa che ha ...

