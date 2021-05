Krists Neilands: primo ritirato dal Giro d’Italia (Di domenica 9 maggio 2021) Incredibile ma vero. È durato appena 8600 il Giro d’Italia 2021 di Krists Neilands. Il 26enne ciclista lettone della Israele Start-up Nation, dopo aver concluso la prima tappa a cronometro con il tempo di 9’42” a 55? dal vincitore Ganna, si è recato in albergo in bicicletta rimanendo vittima di una caduta che gli ha procurato la rottura della clavicola. Ciò comporterà l’intervento chirurgico e l’inevitabile abbandono dalla corsa rosa. Krists Neilands: quanto perde il suo team? Sicuramente tanto, in particolare il suo capitano, Dan Martin, che non avrà a disposizione un ottimo scalatore per le tappe impegnative. Pochi giorni fa, su Instagram, il lettone si era detto molto emozionato di prendere parte all’ennesima corse a tappe della sua carriera. Vi aveva già preso parte nelle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Incredibile ma vero. È durato appena 8600 il2021 di. Il 26enne ciclista lettone della Israele Start-up Nation, dopo aver concluso la prima tappa a cronometro con il tempo di 9’42” a 55? dal vincitore Ganna, si è recato in albergo in bicicletta rimanendo vittima di una caduta che gli ha procurato la rottura della clavicola. Ciò comporterà l’intervento chirurgico e l’inevitabile abbandono dalla corsa rosa.: quanto perde il suo team? Sicuramente tanto, in particolare il suo capitano, Dan Martin, che non avrà a disposizione un ottimo scalatore per le tappe impegnative. Pochi giorni fa, su Instagram, il lettone si era detto molto emozionato di prendere parte all’ennesima corse a tappe della sua carriera. Vi aveva già preso parte nelle ...

