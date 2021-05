Fondi, controllato e trovato in possesso di due coltelli: denunciato un 54enne (Di domenica 9 maggio 2021) controllato e trovato in possesso di due coltelli : nei guai a Fondi finisce un uomo di 44 anni. I fatti nella giornata di oggi, domenica 9 maggio, nella città sul litorale pontino dove i militari ... Leggi su latinatoday (Di domenica 9 maggio 2021)indi due: nei guai afinisce un uomo di 44 anni. I fatti nella giornata di oggi, domenica 9 maggio, nella città sul litorale pontino dove i militari ...

stefania_2020 : RT @rtl1025: “I #5stelle hanno lottizzato la #Rai esattamente come tutti gli altri. Se il servizio pubblico è controllato dalla politica, c… - mrcfsn : RT @rtl1025: “I #5stelle hanno lottizzato la #Rai esattamente come tutti gli altri. Se il servizio pubblico è controllato dalla politica, c… - rtl1025 : “I #5stelle hanno lottizzato la #Rai esattamente come tutti gli altri. Se il servizio pubblico è controllato dalla… -