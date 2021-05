Festa dell’Europa: tante idee e una Conferenza per superare la pandemia e rilanciare l’integrazione (Di domenica 9 maggio 2021) Il 9 maggio è la Festa dell’Europa, nell’anniversario della dichiarazione del ministro degli Esteri francese Robert Schuman che, 71 anni or sono, gettò le fondamenta dell’integrazione europea, nonostante le macerie della Seconda Guerra Mondiale – l’8 maggio ne segna la conclusione, nell’Europa continentale. La Festa dell’Europa venne decisa dal Vertice di Milano, nel giugno 1985, ma in Italia è poi stata oscurata da una decisione solipsistica del Parlamento nazionale, che nel 2007 scelse la stessa data per ricordare la vittime del terrorismo, in memoria del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro assassinato dalla Brigate rosse: sarebbe stato molto più opportuno scegliere il 16 marzo, quando cinque servitori dello Stato che dovevano proteggere Moro furono uccisi dai brigatisti. E’ una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Il 9 maggio è la, nell’anniversario della dichiarazione del ministro degli Esteri francese Robert Schuman che, 71 anni or sono, gettò le fondamenta deleuropea, nonosle macerie della Seconda Guerra Mondiale – l’8 maggio ne segna la conclusione, nell’Europa continentale. Lavenne decisa dal Vertice di Milano, nel giugno 1985, ma in Italia è poi stata oscurata da una decisione solipsistica del Parlamento nazionale, che nel 2007 scelse la stessa data per ricordare la vittime del terrorismo, in memoria del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro assassinato dalla Brigate rosse: sarebbe stato molto più opportuno scegliere il 16 marzo, quando cinque servitori dello Stato che dovevano proteggere Moro furono uccisi dai brigatisti. E’ una ...

Advertising

matteorenzi : Cento anni fa nasceva Sophie Scholl, una giovane donna uccisa a 22 anni dai nazisti per aver lottato contro Hitler… - chetempochefa : Domenica, nel giorno della festa dell'Europa, avremo con noi il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (… - marattin : Oggi è la festa dell’Europa. La chiave per proseguire con equilibrio nel percorso di integrazione non è dire che va… - fedescuglia : Il 9 maggio è uno dei miei giorni preferiti dell’anno, perché mi permette di festeggiare qualcosa che sento mio e c… - alian_maria : RT @matteorenzi: Cento anni fa nasceva Sophie Scholl, una giovane donna uccisa a 22 anni dai nazisti per aver lottato contro Hitler con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa dell’Europa Il palinsesto per la Festa dell'Europa - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana