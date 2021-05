Ascolti TV | Sabato 8 maggio 2021 Amici vola al 28 7% | Beppe Fiorello in replica fermo all’11 1%

(Di domenica 9 maggio 2021) Maria De Filippi -Nella serata di ieri,, su Rai1 L’oro di Scampia ha conquistato 2.457.000 spettatori pari.1% di share. Su Canale5 la semifinale diha raccolto davanti al video 5.675.000 spettatori con uno share del 28.7% (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.405.000 spettatori (5.8%) e Blue Bloods 1.427.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Madagascar 2 ha intrattenuto 1.128.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 1.622.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete4 Milano 2020 totalizza un a.m. di 282.000 spettatori (1.2%). Su La7 Un marito per Cinzia ha registrato 629.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Nella morsa del ragno segna 391.000 spettatori (1.7%). ...

EuroSanremo_21 : Continua il boom di ascolti e anche la #Semifinale di #Amici20 fa il botto: 5.675.000 telespettatori e il 28,68% di… - MondoTV241 : Ascolti TV Sabato 8 maggio 2021: Amici doppia RAI1, bene Sapiens, male Milano 2020 #ascoltiTV - patrikscaria62 : Ulisse, Alberto Angela sospeso da Rai 1. La decisione senza precedenti a viale Mazzini – Libero Quotidiano - Teleblogmag : Il serale di Amici al comando totale del sabato sera televisivo altrove spento. Ottima Rai tre con Sapiens.… - famigliasimpson : @napoliforever89 @enrick81 @OltreTv @AgoCannella @ilfanaleoff @Tvottiano @CIAfra73 @misterf_tweets @tw_fyvry… -

ieri sera, 8 maggio: semifinale Amici di Maria De Filippi contro L'oro di Scampia su Rai1 Cos'è andato in onda ieri sera,8 maggio , sulle principali reti televisive? Su Rai1 la fiction ...Quattro uomini e una donna, tre cantanti e due ballerini. È questa la compagine che,16 maggio , cercherà di conquistare la coppa della ventesima edizione di Amici, il talent ...