Storari si difende e chiama in causa Davigo

Advertising

GuisaTania : RT @RaiNews: Domani, a Roma, sarà sentito #Storari #Greco #Csm - RaiNews : Domani, a Roma, sarà sentito #Storari #Greco #Csm - Affaritaliani : Greco consegna relazione a Pg Difende Procura e attacca Storari -

Ultime Notizie dalla rete : Storari difende

Affaritaliani.it

La versione dei fatti di Greco, che respinge ogni accusa di inerzia nelle indagini,la correttezza delll'operato della procura milanese e accusa il pm, è contenuta in una dettagliata ...Sia Amara che l'ex manager Eni e imputato Vincenzo Armanna sono stati molto 'valorizzati' dai pm del caso Nigeria, tra cui l'aggiunto Fabio De Pasquale, mentreaveva una diversa linea nelle ...È durato meno di tre ore l’interrogatorio di Paolo Storari, il pm di Milano indagato a Roma per rivelazione del segreto d’ufficio. Il magistrato è finito sotto inchiesta per avere consegnato all’ex co ...L'incontro è stato concordato dai due uffici per stabilire come procedere in base alla competenza e nella divisione del lavoro di indagine Csm, Storari a pm Roma: verbali interrogatorio Amara consegna ...