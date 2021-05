Ferraris | noi prestatori d’opera a nostra insaputa

(Di domenica 9 maggio 2021) A dispetto della scrittura a tratti scanzonata, l’ultimo saggio di Maurizio, Documanità Filosofia del mondo nuovo (Laterza, pp. 440, € 24,00) è un’opera ponderosa che già nell’impianto rivela la sua spiccata vocazione sistematica. I quattro libri che lo compongono poggiano su una sequenza – registrazione, iterazione, alterazione, interruzione – riprodotta su varie scale di grandezza: ciascun libro è a sua volta suddiviso in quattro capitoli, e ciascun capitolo si articola in quattro paragrafi da leggere in successione oppure in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

