F1 GP Spagna 2021, Hamilton: “Pista difficile, fondamentale la gestione delle gomme” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Spagna 2021, ha spiegato quali potrebbero essere le differenze rispetto a Portimao: “La questione chiave qui è la gestione delle gomme: l’asfalto è molto abrasivo e facendo molto caldo potrebbe essere un problema anche questo weekend. E’ una Pista che è stata sempre un punto di riferimento per noi, perché di solito facciamo sempre i test qua. E’ una Pista difficile sulla quale gareggiare, perché l’unico punto di sorpasso è il rettilineo. Ma riuscendo a testare spesso qua, siamo riusciti a capire quale fosse la configurazione ideale della vettura”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Il pilota della Mercedes, Lewis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di, ha spiegato quali potrebbero essere le differenze rispetto a Portimao: “La questione chiave qui è la: l’asfalto è molto abrasivo e facendo molto caldo potrebbe essere un problema anche questo weekend. E’ unache è stata sempre un punto di riferimento per noi, perché di solito facciamo sempre i test qua. E’ unasulla quale gareggiare, perché l’unico punto di sorpasso è il rettilineo. Ma riuscendo a testare spesso qua, siamo riusciti a capire quale fosse la configurazione ideale della vettura”. SportFace.

Advertising

ladyonorato : La #libertà vince in Spagna! Complimenti alla Presidente @IdiazAyuso ! ????????????????Madrid, trionfo per la destra di Isa… - fattoquotidiano : ‘Ndragheta, blitz contro le cosche: arresti in Italia, Germania, Spagna e Romania. Sequestri per milioni di euro e… - Linkiesta : Alle elezioni di #Madrid ha vinto la destra bauscia (e Pablo #Iglesias è morto politicamente) Il tonfo del leader… - sportface2016 : #F1 #SpanishGP 2021, le dichiarazioni del pilota della #Mercedes Lewis #Hamilton - sportli26181512 : F1, Alonso verso il GP Spagna: 'Derby con Sainz? Spero di poter lottare come a Portimao': Il pilota dell'Alpine su … -