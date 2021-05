State of Play | emersa la scaletta potenziale del prossimo episodio – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 4 maggio 2021)tramite un leak ladelof, con la presentazione di diversi giochi ancora non annunciati..online ladelof, con diversi annunci di titoli non ancora presentati. Provenendo da 4Chan, il rumor andrebbe preso con moltissime cautele. Senonché c’è un dettaglio che gli regala una certa robustezza: la presenza nell’elenco di Sunset Overdrive Refreshed Edition per PS4 e PS5. Proprio oggi è emerso cheStation ha registrato il marchio del gioco di Insomniac Games. Possibile che tirando a indovinare il leaker abbia azzeccato un gioco simile? Naturalmente aspettiamo … Notizie ...

Ultime Notizie dalla rete : State Play

Multiplayer.it

Google, commissioni al 15% sul primo milione di dollari di ricavi annuali. La guerra degli ... si sono chiarite meglio le posizioni delle due società che tuttavia sonoquelle previste. Epic ...Successo in trasferta per i GoldenWarriors, che espugnano lo Smoothie King Center battendo i ... Nella Western Conference, oltre ai Lakers, sono già qualificate ai- off Utah Jazz, Phoenix ...Basket: dentro/fuori dai playoff e sulla strada Brescia-Verona si giocano due movimenti interessanti. A Brescia, in A1, la Germani è rimasta fuori dai playoff per lo scudetto e quindi molti giocatori ...Non è un segreto che Sony fosse riluttante nei confronti del cross-play e abbia lavorato contro questo, nonostante avesse lo slogan "For the players" su Playstation 4, mentre Microsoft e Nintendo si s ...