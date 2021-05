Roma, Via Edmondo De Amicis: il comune interverrà per mettere in sicurezza gli alberi della strada detta 'K2' (Di martedì 4 maggio 2021) Il comune di Roma si attiverà per mettere in sicurezza le piante di via Edmondo De Amicis , la strada soprannominata dai Romani ' K2 ' che collega Monte Mario con l'area dello Stadio Olimpico e da ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) Ildisi attiverà perinle piante di viaDe, lasoprannominata daini ' K2 ' che collega Monte Mario con l'area dello Stadio Olimpico e da ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appart… - rtl1025 : ?? #Fedez che doma il cavallo della #Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che co… - Agenzia_Ansa : Fedez che doma il cavallo della Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che costeg… - robymark1 : RT @LegaSalvini: ++ LA SOPRINTENDENZA DI ROMA INTIMA ALLA RAGGI: 'VIA QUELLA STRISCIA NERA' ?????? ++ E Italia Nostra: 'Intervento brutale'. #… - romaforever_it : Clacson, bandiere e delirio social: Roma, quanto entusiasmo per Mou! -