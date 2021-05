Simone Liberati, chi è Enrico Tagliaferri in “Chiamami Ancora Amore” (Di lunedì 3 maggio 2021) Simone Liberati è Enrico Tagliaferri nella serie “Chiamami Ancora Amore” in onda stasera su Raiuno a partire dalle 21:30. Una storia che racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e Amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Nato a Roma nel 1988, trascorre la sua infanzia a Ciampino e dopo aver conseguito la maturità classica, inizia a frequentare laboratori teatrali. Si diploma successivamente in recitazione alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè. Le prime esperienze sono sul piccolo schermo con “I Cesaroni” ed “Una Mamma Imperfetta” nel 2008 e 2013: nello stesso anno debutta anche al cinema con Arance & Martello che segna l’esordio dietro la macchina da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)nella serie “” in onda stasera su Raiuno a partire dalle 21:30. Una storia che racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Nato a Roma nel 1988, trascorre la sua infanzia a Ciampino e dopo aver conseguito la maturità classica, inizia a frequentare laboratori teatrali. Si diploma successivamente in recitazione alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè. Le prime esperienze sono sul piccolo schermo con “I Cesaroni” ed “Una Mamma Imperfetta” nel 2008 e 2013: nello stesso anno debutta anche al cinema con Arance & Martello che segna l’esordio dietro la macchina da ...

