In Myanmar non si fermano le proteste, spari sulla folla: 8 morti (Di lunedì 3 maggio 2021) Migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza in Myanmar a quattro mesi dal colpo di Stato militare. "La rivoluzione di primavera" la chiamano gli organizzatori, seguendo l'eco della primavera ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza ina quattro mesi dal colpo di Stato militare. "La rivoluzione di primavera" la chiamano gli organizzatori, seguendo l'eco della primavera ...

Manifestazioni e uccisi nella 'Rivoluzione globale di primavera nel Myanmar' Yangon (AsiaNews) - 'Rivoluzione globale di primavera nel Myanmar': con questo slogan gli attivisti pro - democrazia hanno rilanciato ieri le proteste sulle ... ma siccome la gente non si disperdeva, i ...

Altri otto manifestanti uccisi in Myanmar Come scrive Il Post, otto persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza del Myanmar, mentre un quotidiano birmano ha pubblicato una foto con un agente di sicurezza in borghese che imbraccia ...

