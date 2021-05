Giro d’Italia 2021, Nibali recupera dall’infortunio e sarà al via: è ufficiale (Di lunedì 3 maggio 2021) Vincenzo Nibali ha sciolto il dubbio sulla sua partecipazione al Giro d’Italia 2021 e sarà al via della 104^ Corsa Rosa. Lo ha annunciato la Trek-Segafredo. Lo Squalo si è reso protagonista di un recupero lampo dopo l’incidente dello scorso 14 aprile con tanto di frattura del polso. Il giorno dopo Nibali è stato operato e il controllo medico effettuato a una settimana dall’intervento ha consentito al corridore di iniziare una nuova fase del recupero, la prova su strada. Dopo alcuni test negli ultimi giorni è arrivato il definitivo ok. Nibali andrà a caccia del terzo successo in carriera al Giro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Vincenzoha sciolto il dubbio sulla sua partecipazione alal via della 104^ Corsa Rosa. Lo ha annunciato la Trek-Segafredo. Lo Squalo si è reso protagonista di un recupero lampo dopo l’incidente dello scorso 14 aprile con tanto di frattura del polso. Il giorno dopoè stato operato e il controllo medico effettuato a una settimana dall’intervento ha consentito al corridore di iniziare una nuova fase del recupero, la prova su strada. Dopo alcuni test negli ultimi giorni è arrivato il definitivo ok.andrà a caccia del terzo successo in carriera al. SportFace.

