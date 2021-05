Donnarumma agli ultras: “Voglio restare, deciderò io, con la Juve non c’è nulla” (Di domenica 2 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport online riporta altri dettagli dell’incontro andato in scena ieri tra il portiere del Milan, Gigio Donnarumma e una delegazione di ultras della Curva Sud. Riunione alla quale, in un primo momento, il calciatore non avrebbe voluto partecipare ma alla quale si è poi dovuto piegare. Già questa mattina il Corriere della Sera raccontava che Donnarumma ne sarebbe uscito in lacrime. La rosea aggiunge altri particolari. Gli ultras hanno chiesto che la questione rinnovo si risolva prima del match con la Juve, al cui mercato è stato avvicinato il portiere nelle ultime settimane. “La curva, quindi, ha chiesto a Gigio come si poneva nei confronti della vicenda e lui avrebbe risposto con concetti abbastanza rassicuranti. Per esempio la volontà di restare al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport online riporta altri dettdell’incontro andato in scena ieri tra il portiere del Milan, Gigioe una delegazione didella Curva Sud. Riunione alla quale, in un primo momento, il calciatore non avrebbe voluto partecipare ma alla quale si è poi dovuto piegare. Già questa mattina il Corriere della Sera raccontava chene sarebbe uscito in lacrime. La rosea aggiunge altri particolari. Glihanno chiesto che la questione rinnovo si risolva prima del match con la, al cui mercato è stato avvicinato il portiere nelle ultime settimane. “La curva, quindi, ha chiesto a Gigio come si poneva nei confronti della vicenda e lui avrebbe risposto con concetti abbastanza rassicuranti. Per esempio la volontà dial ...

