Perché in India mancano le riserve di ossigeno

C'entrano problemi legati alla catena di produzione e alla logistica, oltre che la situazione drammatica provocata dalla seconda ondata

Ultime Notizie dalla rete : Perché India Noi carmelitane del Gujarat e il Covid - 19 Mumbai (AsiaNews) - Dall'India continuano ad arrivare immagini e numeri drammatici sulla nuova ondata di Covid - 19 che sta ...tardi e io gli preparavo qualche bevanda nutriente a base di latte perché ...

Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia - 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche se malati' Nell'ultimo volo arrivato a Fiumicino dall'India, il 9% dei passeggeri (compresi due membri dell'... Questo è stato possibile perché, come ammesso da alcuni, hanno acquistato un certificato falsificato ...

