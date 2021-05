Liga 2020 2021 | l’Eibar torna a vincere dopo quattro mesi | battuto l’Alaves 3-0

(Di sabato 1 maggio 2021) Circal’ultima volta,ad assaporare la vittoria. Nel match valido per la trentaquattresima giornata di, la squadra di Mendilibar ha sconfittocon un sonoro 3-0. Gara decisa da una tripletta di Kike, il quale ha trovato la via del gol al 3?, al 50? ed al 59?. Successo importante per il club basco, che non vinceva da ben sedici gare di campionato (4 pareggi e ben 12 sconfitte). L’ultimo trionfo risaliva al 3 gennaio contro il Granada. Da quel momento,aveva inanellato una striscia da incubo che l’aveva fatta precipitare all’ultimo posto della classifica. Evitare la retrocessione non sarà facile, dato che il quartultimo posto dista 4 punti ed il tempo ...

Le formazioni ufficiali di Elche - Atletico Madrid , match valido per la trentaquattresima giornata di/2021. I colchoneros hanno bisogno dei tre punti per blindare il primo posto e tenere a debita distanza le inseguitrici. L'impegno è sulla carta agevole, anche data la posizione di classifica ...... incontro valevole per la trentaquattresima giornata di/2021 . Da una parte c'è la squadra di Lopetegui che viene dal successo casalingo contro il Granada ed in classifica occupa la quarta ...