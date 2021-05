(Di sabato 1 maggio 2021) Attimi di veraquesta mattina a. I fatti si sono svolti in un’ abitazione privata quando a seguito di alcune segnalazioni-da parte delladell’uomo- gli agenti della polizia si sono visti costretti ad intervenire. All’arrivo degli agenti un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, già noto per precedenti e sotto cure psichiatriche, si è letteralmente scagliato contro uno di loro minacciandolo con un coltello e riuscendo a ferirlo. Fortunatamente il giubbotto anti proettile dell’agente ha attutito i colpi ma l’uomo non aveva intenzione di fermarsi così l’agente gli hato due colpi di pistola, immobilizzandolo. L’aggressore è stato poi soccorso ed arrestato. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Follia a Nettuno: aggredisce la compagna, poi un poliziotto, che gli spara alle gambe per immobilizzarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Nettuno

Il Corriere della Città

... smanioso di muoversi, comunicare e inventarsi lì per lì qualche. Frenata in corner da Giove ... perché attivando lo stomaco la testa svapora, lasciandosi sedurre dalle oziose fantasie di...... potrebbero non essere buoni come da voi sperato oppure, anche se non è da voi, spendere una. prima di criticare, pensateci La dissonanza Marte -questa settimana è ancora attiva e ...