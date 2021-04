Strabilianti prime proiezioni meteo per l’Estate 2021 Notizia in anteprima

(Di venerdì 30 aprile 2021)Estatele previsioni.Per ledelabbiamo deciso di concentrarci sui 2 principali (o comunque sui più utilizzati) modelli stagionali: l’europeo ECMWF e l’americano CFSv2. Ricordiamoci che talimostrano una media trimestrale (giugno-luglio-agosto) e rivelano l’andamentoclimatico generale predominante. Ciò non significa che le condizioni descritte dureranno per 3 mesi consecutivi, ma possiamo farci un’idea di quale potrebbe essere lo schema dominante nel 40-60% delle volte. Cominciamo con lebariche, quindi di pressione, del modello europeo ECMWF. Ciò che balza subito all’occhio è un campo di Alta Pressione particolarmente forte nel Pacifico settentrionale. Non solo, gran parte ...

Advertising

CorriereQ : Le prime, vere, proiezioni meteo per l’Estate 2021, strabilianti? Insomma -

Ultime Notizie dalla rete : Strabilianti prime

ciociariaoggi.it

Leimpressioni, che abbiamo pubblicato in questa pagina , in occasione del rilascio della ... Perdersi tra letrovate grafiche di R - Type Final 2 è pura poesia digitale, un viaggio ...Per le proiezioni dell'estate 2021 abbiamo deciso di concentrarci sui 2 principali (o comunque sui più utilizzati) modelli stagionali: l'europeo ECMWF e l'americano CFSv2. Ricordiamoci che tali ...Meteo Estate 2021 le previsioni. Per le proiezioni dell'estate 2021 abbiamo deciso di concentrarci sui 2 principali (o comunque sui ...Jordan Peele sta regalando nuova linfa al movimento horror. Assolutamente da vedere questo film che racconta di una famiglia afroamericana alle prese con i suoi sosia ...