Pizza nel forno? C'è un altro modo per cuocerla | Metodo impensabile (Di venerdì 30 aprile 2021) La Pizza non va cucinata solo nel forno. C'è un altro Metodo semplice e alternativo che non immaginereste mai Pizza in padella (fonte google)Quando avete poco tempo per preparare la cena ma non volete rinunciare al gusto, la soluzione potrebbe essere cucinare una Pizza. Ma anche in questo caso il tempo di cottura è di circa mezzora, troppo. A questo punto potete optare per un altro tipo di Pizza, altrettanto buona, che si cucina in soli 15 minuti, la Pizza in padella. Un vero e proprio salvacena. Si realizza con pochi ingredienti e senza lievito, l'impasto è veloce. Viene condita e subito cotta in padella, direttamente sul fornello della cucina. Il risultato sarà una Pizza croccante sul fondo, ...

