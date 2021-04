Pd | Leonori | continua telenovela Campidoglio su pelle cittadini romani

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “È paradossale che proprio in prossimita’ della scadenza della presentazione del piano impiantistico che l’amministrazione capitolina avrebbe dovuto presentare, riparta lapolemica delcontro la Regione Lazio.” “Capiamo che la migliore difesa sia l’attacco, ma questo non e’ piu’ tollerabile. Soprattutto perche’ Roma, le romane e inon meritano questa ipocrisia.” “Ogni passaggio e’ stato costellato di polemiche e accuse, mentre da parte nostra c’e’ stato sempre un atteggiamento di dialogo e pazienza per cui mi sento di ringraziare l’Assessore Valeriani.” “La Regione ha fatto il suo dovere: e’ stato approvato il piano dei rifiuti regionale e il PTPR per l’individuazione delle aree, le scuse sono finite. Nell’interesse generale e’ necessario dimostrare un atteggiamento istituzionalmente corretto, ...

amanda_leonori : @Angela46176831 Io se si continua così mi sparo -

Ultime Notizie dalla rete : Leonori continua

RomaDailyNews

Sara Battisti, consigliere regionale dei Democrat, ha notato: "Congratulazioni a Marta, ...altresì il pressing politico per convincere gli altri membri dell'ufficio di presidenza a ...... dedicata a una vera e propria sperimentazione didattica condivisa, nonostante la nostra... (ICSpizzichino, plesso centrale, plesso Via Berto e plesso Via Benedetto Croce " 20 classi, ...Roma - "Questa notte e' stata bruciata la corona di fiori depositata sotto la lapide, anch'essa danneggiata, dedicata ai Martiri di Pietralata. Non e' la ...di Lucia Gentili Pensava agli altri, in prima linea nel sociale. Il 69enne Gioacchino De Angelis se n’è andato in punta di piedi, com’era nel suo stile, al Covid Center di Civitanova lunedì sera. Era ...