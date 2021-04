Bari | 34enne partorisce con un infarto in corso | mamma e figlia stanno bene

(Di venerdì 30 aprile 2021)lacon uninal Policlinico Una donna incinta di 34 anni con uninha per40 chilometri per raggiungere da Monopoli il Policlinico diper partorire. Grazia è riuscita ad arrivare in ospedale dove, con un parto cesareo, ha messo al mondo la, Elisabetta. I medici hanno deciso di trattare l’ostruzione coronarica della donna solo dopo la nascita della bambina. Orae sono tornate a casa. “Adesso stiamo entrambe”, racconta la donna. “In quel momento – ricorda Grazia – temevo più per miache per la mia vita: poi, quando ...

