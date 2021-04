Roma, colpo grosso nell’appartamento poi la rocambolesca fuga dal balcone “appeso” ad una corda (Di giovedì 29 aprile 2021) Serata movimenta quella di ieri in via della Balduina a Roma. Due agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio, hanno arrestato J.M., italiano di 25 anni responsabile di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato sorpreso a rubare all’interno di un appartamento dalla proprietaria, dopodiché, utilizzando una corda, si è calato dal balcone dell’abitazione per scappare in una via limitrofa. Il 25enne è stato però intercettato dai due poliziotti che, insospettiti dalla fuga dell’uomo, lo hanno inseguito e bloccato. In tasca nascondeva un orologio di marca e 3 collane in argento, restituiti alla legittima proprietaria. Accompagnato negli uffici del commissariato Prati, il 25enne è stato arrestato in attesa della direttissima. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Serata movimenta quella di ieri in via della Balduina a. Due agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio, hanno arrestato J.M., italiano di 25 anni responsabile di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato sorpreso a rubare all’interno di un appartamento dalla proprietaria, dopodiché, utilizzando una, si è calato daldell’abitazione per scappare in una via limitrofa. Il 25enne è stato però intercettato dai due poliziotti che, insospettiti dalladell’uomo, lo hanno inseguito e bloccato. In tasca nascondeva un orologio di marca e 3 collane in argento, restituiti alla legittima proprietaria. Accompagnato negli uffici del commissariato Prati, il 25enne è stato arrestato in attesa della direttissima. su Il Corriere della Città.

Advertising

ZZiliani : Caro Maurizio #Lombardo che di colpo ti sei trovato a risolvere il contratto di Segretario Generale della #Juventus… - Giancasr1927 : @OfficialASRoma @ChrisSmalling L'anno scorso il Manchester non ha voluto farti tornare a Roma per poter giocare la… - CorriereCitta : Roma, colpo grosso nell’appartamento poi la rocambolesca fuga dal balcone “appeso” ad una corda - megliolifranco : - TOSADORIDANIELA : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? Come on, #Roma! ?? #Agnelli: 'Suarez? Fece tutto Paratici' ?? Colpo grosso del #City, le m… -