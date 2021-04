MotoGP, Marc Marquez: “Voglio essere più costante a Jerez. Se non potrò più vincere in futuro, mi ritirerò” (Di giovedì 29 aprile 2021) Marc Marquez e Jerez de la Frontera: un abbinamento non casuale. Lo spagnolo della Honda, tornano alle gare in MotoGP nel weekend a Portimao dopo l’incidente dell’anno passato proprio in Andalusia, torna sul luogo dell’incidente e il fine-settimana anche per questo sarà speciale. Una ripresa difficile per l’iberico non ancora pronto fisicamente per affrontare gli sforzi di una categoria che non concede sconti. Per questo, tanti hanno valutato il settimo posto sui saliscendi lusitani come un qualcosa di notevolissimo, constatando gli attuali limiti del centauro spagnolo e le lacrime al termine della corsa portoghese, in un mix di dolore e di sfogo emotivo. “Portimao è stato in weekend davvero speciale. Qui mi sembra tutto sia più tranquillo. E’ importante, mi sembra un weekend normale. Le mie condizioni fisiche sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021)de la Frontera: un abbinamento non casuale. Lo spagnolo della Honda, tornano alle gare innel weekend a Portimao dopo l’incidente dell’anno passato proprio in Andalusia, torna sul luogo dell’incidente e il fine-settimana anche per questo sarà speciale. Una ripresa difficile per l’iberico non ancora pronto fisicamente per affrontare gli sforzi di una categoria che non concede sconti. Per questo, tanti hanno valutato il settimo posto sui saliscendi lusitani come un qualcosa di notevolissimo, constatando gli attuali limiti del centauro spagnolo e le lacrime al termine della corsa portoghese, in un mix di dolore e di sfogo emotivo. “Portimao è stato in weekend davvero speciale. Qui mi sembra tutto sia più tranquillo. E’ importante, mi sembra un weekend normale. Le mie condizioni fisiche sono ...

