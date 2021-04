Salvini “Spero commissione d’inchiesta su Speranza” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Le mozioni di sfiducia passano dopo un quarto d’ora, la commissione d’inchiesta vera e seria su Speranza e sul piano pandemico invece è qualcosa che rimane, Spero che questa abbia la maggioranza dei voti in Aula e potrà dare finalmente le risposte che gli italiani aspettano”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti. tan/mgg/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Le mozioni di sfiducia passano dopo un quarto d’ora, lavera e seria sue sul piano pandemico invece è qualcosa che rimane,che questa abbia la maggioranza dei voti in Aula e potrà dare finalmente le risposte che gli italiani aspettano”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i cronisti. tan/mgg/trg su Il Corriere della Città.

