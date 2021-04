La ASL di Taranto revoca l’aggiudicazione dell’appalto a Tundo Vincenzo S p A Verificata la caducazione del requisito morale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La ASL diha finalmenteto l’appalto allaS.p.A., dopo un lungo procedimento istruttorio intentato dalla RTI Padovano Autolinee/Dover/Paolo Scoppio e Figlio Autolinee al consiglio di Stato, in ragione delle informazioni ritenute reticenti e/o omissive per aver dichiarato l’assenza di gravi illeciti professionali. La ASL diha dovuto inequivocabilmente valutare negativamente il possesso del, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Infatti in una nota inviataci precedentemente ci comunicava che aveva disposto il procedimento di verifica nel duplice senso, ovvero di procedere condel provvedimento di aggiudicazione del servizio de qua e, conseguentemente, di procedere alla ...

Cosmopolismedia

