Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e si aggiornano | le modifiche

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Malgrado i recenti rumors si stiano soffermando sul lancio del prossimo3 (che probabilmente sarà il primo indossabile a presentare il sistema operativo proprietario HarmonyOS), l’azienda di Shenzhen non si è certamente dimenticata dei suoi modelli precedenti. Dopo l’aggiornamento software rilasciato dala settimana scorsa per ilFit, adesso la società cinese si è impegnata nell’elargire un nuovo aggiornamento firmware relativo agli smartGT 2 (display touch AMOLED e diagonale da 1,39 pollici del modello da 46 mm con una risoluzione di 454 x 454 pixel) eGT 2e (display AMOLED HD da 1,39 pollici ...

offertenonstop : ?? HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.6 ?? Prezzo attuale: 74.0€ ? Prezzo precedente: 129.99€ ?? Stai ri… - smartmikeoffert : HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39' AMOLED HD Touchscreen ?? MINIMO STORICO! ? 89,00€ anziché 169,90€ ?? ??… - PortaleOfferte : ?? OFFERTA BOMBA ?? ?? HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39' AMOLED HD Touchscreen ?? A soli: 89,00€ invece di: 169,90… - pagomeno : HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39' AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Spor… - offertenonstop : ?? HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.6 ?? Prezzo attuale: 75.0€ ? Prezzo precedente: 129.99€ ?? Stai ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Watch

MobileWorld

... 3.0.2 Canali - 219,00 ( 399,00 ) Samsung Galaxy Note 20 5G - 685,00 ( 1.079,00 ) Nokia 2.4 - 129,90 ( 159,99 ) Oppo A72 - 165,51 ( 279,00 )GT2 Pro - 220,11 ( ......puoi optare per un Galaxyo per il modello di Apple che ti mettono nelle condizioni di farlo, sebbene la spesa sia superiore alla media. Ecco i migliori smartwatch da comprare nel 2021 ....Sensori, design, funzionalità e ghiera rotonda o rettangolare: sono tanti gli aspetti da tenere d'occhio prima di comprare il tuo nuovo orologio smart. La nostra selezione ...Huawei ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo Huawei Watch GT 2, il quale introduce diverse novità a livello software per le app meteo e pe ...