Pres. Sassuolo: "Berardi via? Mi auguro di no, una bandiera come lui ci serve"

Intervistato da La Gazzetta di Modena, il Presidente del Sassuolo, Carlo Rossi, ha parlato così del futuro di Domenico Berardi: "Mi auguro che mantenga il ruolo di leader qui a Sassuolo, una bandiera come lui ci serve. Sarebbe un peccato che se ne andasse".

