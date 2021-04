La disfida del coprifuoco | Salvini è bifronte | in maggioranza ma con distinguo

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma. Non era ancora sopita, ieri, ladeltra il governo e la leader di FdI Giorgia Meloni (con Matteoin mezzo, nella veste di raccoglitore di firme anti-restrizioni ma impossibilitato, essendo al governo, a votare l’odg abolizionista), che già si delineava l’altra, quella di oggi: mozione di sfiducia, sempre di FdI, al ministro della Salute Roberto Speranza in Senato. Intanto, sul, si sfiorava la surrealtà: un odg comune a tutta lacon cui si impegnava il governo, nel mese di maggio, a rivedere limiti di orario e spostamento e il respingimento dell’odg di Fratelli d’Italia, ma cone Forza Italia che non partecipavano al voto, il tutto dopo faticose trattative, con mediazione e triangolazione Mario ...

... poi i ristoratori fermati dalle restrizioni anti - Covid, poi Piazza Verdi e ora il Cierrebi, l'ex circolotennis abbandonato in via Marzabotto e su cui per anni s'è consumata lacol ...
Salvini bifronte smascherato dal coprifuoco. E' contro ma non può votare odg di Fdi perché sta al governo. Domani arriva la mozione di sfiducia contro Speranza: sfiduciare o non sfiduciare. Salvini: " ...Sarà la disfida del secolo? L'analisi del contenzioso aperto dalla Commissione europea nei confronti di AstraZeneca sui vaccini anti-Covid ...