Traffico Roma del 26-04-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi resta sostenuto ilsulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamento entrate in carreggiata interna tra le uscite Nomentana La Rustica situazione analoga nella zona sud dove in carreggiata esterna Ci sono rallentamenti con possibili code a partire dallo svincolo Pontina Eur fino all’uscitanina sulla tangenziale incolonnamenti Tra Corso Francia e l’uscita per via della Moschea direzione quindi di San Giovanni poi perintenso sempre abbiamo cose in via Prenestina tra il raccordo e Colle Prenestino coda anche in via dell’Acqua Vergine in via di Torrenova no polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente sulla via Ostiense che sta provocando coda all’altezza di via di Ponte Ladrone Ci troviamo nella zona di Casal ...