Selvaggia Lucarelli: denunciata dai vicini? (Di lunedì 26 aprile 2021) Su Radio Capital da qualche tempo a questa parte Selvaggia Lucarelli conduce “Le Mattina”. Oggi ha approfittato del programma per parlare di ciò che proprio ieri è accaduto a lei e al fidanzato Lorenzo; la pietra dello scandalo sembra essere stata una grigliata di troppo! Selvaggia Lucarelli condivide spesso con i suoi followers pezzi della sua vita quotidiana. Di recente, tra una denuncia social agli assembramenti di questi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Su Radio Capital da qualche tempo a questa parteconduce “Le Mattina”. Oggi ha approfittato del programma per parlare di ciò che proprio ieri è accaduto a lei e al fidanzato Lorenzo; la pietra dello scandalo sembra essere stata una grigliata di troppo!condivide spesso con i suoi followers pezzi della sua vita quotidiana. Di recente, tra una denuncia social agli assembramenti di questi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - AnnaP1953 : RT @RadioSavana: Dove sono finiti Alessandro Gassmann, Myrta Merlino, Selvaggia Lucarelli e tutta la combriccola dei delatori del cazzo? ht… - afgibi : RT @RadioSavana: Dove sono finiti Alessandro Gassmann, Myrta Merlino, Selvaggia Lucarelli e tutta la combriccola dei delatori del cazzo? ht… - robfer2010 : RT @RadioSavana: Dove sono finiti Alessandro Gassmann, Myrta Merlino, Selvaggia Lucarelli e tutta la combriccola dei delatori del cazzo? ht… -