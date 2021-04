Oscar 2021, niente premio a Chadwick Boseman: i fan furiosi sui social (Di lunedì 26 aprile 2021) I fan di Chadwick Boseman sono insorti sui social per la mancata assegnazione dell'Oscar all'attore, morto di cancro ad agosto a soli 43 anni dopo aver finito di girare 'Ma Rainey's Black Bottom'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) I fan disono insorti suiper la mancata assegnazione dell'all'attore, morto di cancro ad agosto a soli 43 anni dopo aver finito di girare 'Ma Rainey's Black Bottom'. ...

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - Agenzia_Ansa : Per Laura Pausini il glamour degli Oscar è già cominciato. 'Io Si/Seen' merita l'Oscar per la miglior canzone origi… - Chrid73037734 : RT @ilmanifesto: E’ Nomadland il film vincitore dell’edizione 2021 degli Oscar. Il film americano di una regista cinese, Chloé Zhao celebra… - PDUmorista : OSCAR 2021 Anthony Hopkins vince a sorpresa come miglior protagonista ma non si presenta a ritirare il premio né in… -