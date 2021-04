Inter a 5 punti dallo scudetto | ecco quando e come potrebbe arrivare

Advertising

Inter : ?? | FINITAAAAAAA!!! Vittoria!!! Altri tre punti, un successo fondamentale!!! DAI RAGAZZI!!!?????? #InterVerona 1?-0?… - 23_Frog : Altri 3 punti verso il nostro obiettivo! FORZA INTER ???? #ForzaInter #Inter #SerieA #SerieATim #InterVerona - pisto_gol : Int-HVe 1:0 L’Inter supera di misura un coriaceo HVerona: ai nerazzurri basta un gol di Darmian per conquistare tre… - Inter_jp : RT @23_Frog: Altri 3 punti verso il nostro obiettivo! FORZA INTER ???? #ForzaInter #Inter #SerieA #SerieATim #InterVerona - APiripikkio : RT @APiripikkio: #inter inutile aspettare i risultati negativi degli altri,si scannano x un posto champions,nn possono sempre regalare punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter punti

Un clima avvelenato in cui è difficile riuscire a cogliere alcunibase di partenza. Il primo ... Milan e. Non in campo - dove servono altrimenti la Serie A varrebbe un quarto e sarebbero ...In ogni caso, all'mancano 5nelle ultime 5 gare per conquistare aritmeticamente il titolo.Ancora complimenti ma zero punti. In sintesi il Verona di San Siro è questo. Passa l’Inter nel finale con la rete di Darmian, mentre... Scopri di più ...Anche se l'Inter è ormai ad un passo dalla conquista del tanto atteso tricolore, la dirigenza nerazzurra sa bene che la squadra non può accontentarsi di Anche se l'Inter è ormai ad un passo dalla conq ...