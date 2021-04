Recovery, Cdm approva. Ma è Draghi a convincere la Ue: "L'Italia farà le riforme" (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo una giornata lunghissima, il Cdm approva il Recovery. Non sono state tensioni politiche quanto le perplessità di Bruxelles a ostacolare il percorso. Perplessità sulla capacità dell’Italia di fare le riforme. Perplessità che sono state smontate da Draghi dopo telefonate con Ursula Von der Leyen e la garanzia personale che “l’Italia farà quello che deve fare”. Convocato per le 10 spostato infine alle 14, rimandato a sera. Il Cdm dice sì. I partiti, in particolar modo il M5s, ha chiesto che il superbonus venisse prorogato. Si troveranno risorse. Un ruolo fondamentale è stato svolto da Daniele Franco, il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, sarà poi lui a presentarlo alla Commissione. Il Governo intende attuare quattro importanti ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo una giornata lunghissima, il Cdmil. Non sono state tensioni politiche quanto le perplessità di Bruxelles a ostacolare il percorso. Perplessità sulla capacità dell’di fare le. Perplessità che sono state smontate dadopo telefonate con Ursula Von der Leyen e la garanzia personale che “l’quello che deve fare”. Convocato per le 10 spostato infine alle 14, rimandato a sera. Il Cdm dice sì. I partiti, in particolar modo il M5s, ha chiesto che il superbonus venisse prorogato. Si troveranno risorse. Un ruolo fondamentale è stato svolto da Daniele Franco, il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, sarà poi lui a presentarlo alla Commissione. Il Governo intende attuare quattro importanti ...

