(Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da più di un anno facciamo i conti con un nemico invisibile. Il Covid-19 ha avuto ripercussioni drammatiche sui nostri sistemi sanitari, ha minacciato la coesione delle nostre società, minato i nostri modelli economici e certamente ha aumentato le disuguaglianze, già presenti nelle nostre società e aggravato le condizioni delle persone più fragili e più vulnerabili. Tuttavia se c’è una lezione che abbiamo potuto imparare in questi mesi così difficili è il senso della nostra interdipendenza,puòda!”. A dirlo il presidente del Parlamento Europeo Davidin un videomessaggio rivolto ai partecipanti della prima Settimana Civica. Un intervento che si è aperto con un pensiero rivolto al ricordo “della figura di un cittadino esemplare, l’ambasciatore Luca Attanasio, ...

Advertising

CorriereCitta : Ue, Sassoli “Nessuno può farcela da solo, ora servono grandi riforme” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ue, Sassoli “Nessuno può farcela da solo, ora servono grandi riforme” - - Alessia39239025 : @Corriere SASSOLI E LAMORGESE NON LI INDAGA E PROCESSA NESSUNO. CHISSÀ PERCHÉ BUFFONI - Alessia39239025 : @HuffPostItalia SASSOLI E LAMORGESE NON LI PROCESSA NESSUNO CHISSÀ PERCHÉ -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Nessuno

Corriere dell'Umbria

Tutti sapevano,è intervenuto: Alarm phone lancia una durissima accusa all'Ue e alla sua ...il soccorso che le autorità pubbliche di questa Europa non vogliono predisporre? Davidcerca ...... Enzo d'Errico che ha coordinato i lavori, diventa una sollecitazione forte a favore di "una democrazia che, se non funziona, non fa innamorare" sentenzia. D'Errico si sofferma sullo ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Cento migranti morti. Le Ong: tutta colpa dell’Europa Il naufragio è avvenuto al largo della Libia. Due barconi sono affondati dopo numerose chiamate di emergenza e nessuno ha recuperato i corpi. Accu ...