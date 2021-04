Nasce il Laboratorio del paesaggio vesuviano | le scuole e i Parchi archeologici di Pompei e Ercolano diventano partner

(Di sabato 24 aprile 2021) Un progetto di stretta collaborazione tra idied, l’Unità Grandee gli istituti scolastici dell’area vesuviana, finalizzato ad avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale, con il duplice obiettivo di sviluppare il senso di appartenenza e di identità al territorio e, nel solco della Convenzione di Faro che promuove la cultura come strumento di coinvolgimento e sviluppo locale, costruire una heritage community. E’ quanto alla base del protocollo d’intesa “del” – appena sottoscritto tra il Parco archeologico di, il Parco archeologico di, il Grande Progetto/Unità Grandee ...

