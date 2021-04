In bicicletta contro un muro Muore architetto di Abbadia (Di sabato 24 aprile 2021) andato dritto contro un muro, picchiando la testa e la faccia. Quando i sanitari del 118 lo hanno soccorso versava in stato di incoscienza e le sue condizioni sono parse da subito disperate. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) andato drittoun, picchiando la testa e la faccia. Quando i sanitari del 118 lo hanno soccorso versava in stato di incoscienza e le sue condizioni sono parse da subito disperate. ...

