Atp Barcellona 2021 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ile ildell’Atp 500 di, torneo in programma dal 19 al 25 aprilesu terra rossa. Il torneo spagnolo presenta Rafael Nadal come grande favorito, alla caccia dell’ennesimo titolo sul ‘centrale’ a lui stesso dedicato. Tra gli italiani spicca la presenza di Jannik Sinner, oltre a quella di Lorenzo Musetti grazie a una wild card. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 1.565.480 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 180 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 8.700 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio deldi. PRIMO TURNO: 8.700€ (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 14.700€ (20 punti ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport… - SkySport : ?? ATP BARCELLONA ?? I 5 colpi più belli degli ottavi ? #SkyTennis #Tennis #SkySport #ATPBarcellona #Barcellona - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Barcellona oggi #Sinner contro #Rublev è sfida sul pianeta rosso #Atp - Tomas1374 : RT @SkySport: ATP BARCELLONA Quarti di finale Sinner sfida Rublev Alle 12.30 su Sky Sport Uno ? - Fprime86 : RT @SkySport: ATP BARCELLONA Quarti di finale Sinner sfida Rublev Alle 12.30 su Sky Sport Uno ? -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Barcellona

Continua la marcia di Jannik Sinner all'500 di. Dopo aver battuto per la terza volta quest'anno il numero 11 al mondo Bautista Agut , l'altoatesino affronta il russo Andrej Rublev, numero 7 della classifica. L'incontro ...(6) Carreno Busta a seguire su Sky Sport Unosu Sky Sport: la guida tv completa Potete seguire le quattro sfide dei quarti in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW a ...Continua la marcia di Jannik Sinner all’Atp 500 di Barcellona. Dopo aver battuto per la terza volta quest’anno il numero 11 al mondo Bautista Agut, l’altoatesino affronta il russo Andrej Rublev, ...L’ennesima conferma del valore di Jannik Sinner e della sua considerazione nel circuito la si ha guardando le quote dei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona, nei quali lo attende il fresco ...