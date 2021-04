47enne morto a Sassari, si indaga per omicidio (Di venerdì 23 aprile 2021) Possibile omicidio a Sassari. Il cadavere di un uomo di 47 anni è stato rinvenuto in una casa. Indagini in corso. Sassari – Possibile omicidio a Sassari. Nelle prime ore di venerdì 23 aprile è stato rinvenuto il corpo senza vita di un barista in una abitazione. Secondo le prime notizie riportate dai media locali, il cadavere presentava una ferita alla testa e l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un omicidio. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di risalire all’identità dell’eventuali killer. I punti da chiarire sono diversi e nelle prossime ore saranno ascoltati parenti e amici per provare a capire se in passato ha avuto litigi o discussioni con altre persone. L’allarme lanciato dal nipote L’allarme è stato lanciato ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Possibile. Il cadavere di un uomo di 47 anni è stato rinvenuto in una casa. Indagini in corso.– Possibile. Nelle prime ore di venerdì 23 aprile è stato rinvenuto il corpo senza vita di un barista in una abitazione. Secondo le prime notizie riportate dai media locali, il cadavere presentava una ferita alla testa e l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di risalire all’identità dell’eventuali killer. I punti da chiarire sono diversi e nelle prossime ore saranno ascoltati parenti e amici per provare a capire se in passato ha avuto litigi o discussioni con altre persone. L’allarme lanciato dal nipote L’allarme è stato lanciato ...

