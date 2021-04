Lazio | Tare | «Super League uno shock Rinnovo Inzaghi? Nessun problema»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il ds della, Igli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli. Le sue parole A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-, il ds dei biancocelesti Igliha parlato ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Per ildinon c’è. Conoscendo Simone posso dire che è una persona molto vivace e nervosa e schiuso a casa per lui è come sin gabbia. Ha lavorato senza sosta anche da casa e ha fatto un ottimo lavoro».– «È stata una settimana travolgente e scioccante per tutti noi. Io ...

Advertising

marcoconterio : ???? Il ds della #Lazio Igli Tare conferma a Sky che appena torna dalla positività al Covid, sarà ufficiale il rinnov… - junews24com : Tare: «Super League? Il calcio è di tutti ma c'è bisogno di fare chiarezza» - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #IgliTare Tare a Sky: “A Napoli per vincere, la Champions è molto impor… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliLazio, Tare: 'Qui per vincere! Rinnovo Inzaghi? L'abbiamo già detto' - Fraboo3 : RT @marcoconterio: ???? Il ds della #Lazio Igli Tare conferma a Sky che appena torna dalla positività al Covid, sarà ufficiale il rinnovo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

Sarebbe troppo importante tornare nella grande Europa per la. Ma la battaglia al quarto posto è agguerrita. Nel pre partita di Napoli, il ds Iglia Sky Sport ha commentato: " Sicuramente ...La fine della stagione si sta avvicinando, il dscrede molto in lui e vuole prolungando l'... Contro il Napoli dovrebbe giocare la stessache ha battuto con il fiatone il Benevento . Anche se ...NAPOLI LAZIO TARE – “Vedendo i tempi che stiamo passando a livello mondiale la riqualificazione in Champions League sarebbe fondamentale per noi. I presupposti ci sono, ma non è purtroppo nelle nostre ...Lazio e Napoli si sfidano al “ Maradona ” per la Champions League. Il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match. Queste le sue parole. “ Sicuramente la Champio ...