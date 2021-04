"Da lunedì 26 aprile il Lazio sarà in zona gialla" (Di giovedì 22 aprile 2021) “Da lunedì saremo zona gialla e dico, anche in zona gialla, riapriamo finalmente ma non al Covid e quindi stiamo attenti”. A dare l’annuncio è il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenuto durante la trasmissione su Rai 1 Oggi è un altro giorno. La regione, quindi, da lunedì 26 maggio tornerà nella fascia più bassa di rischio, anche se il presidente Zingaretti ha tenuto a sottolineare come bisogna mantenere alta l’attenzione. “Questo è il modo di stare in questa discussione ma non con le polemiche. Perchè le persone non si aspettano polemiche ma di tornare alla normalità e per questo bisogna correre con i vaccini”, ha concluso Zingaretti. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) “Dasaremoe dico, anche in, riapriamo finalmente ma non al Covid e quindi stiamo attenti”. A dare l’annuncio è il governatore del, Nicola Zingaretti, intervenuto durante la trasmissione su Rai 1 Oggi è un altro giorno. La regione, quindi, da26 maggio tornerà nella fascia più bassa di rischio, anche se il presidente Zingaretti ha tenuto a sottolineare come bisogna mantenere alta l’attenzione. “Questo è il modo di stare in questa discussione ma non con le polemiche. Perchè le persone non si aspettano polemiche ma di tornare alla normalità e per questo bisogna correre con i vaccini”, ha concluso Zingaretti.

