Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021)DEL 21 APRILEORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA LO SVINCOLO PER LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN DIREZIONE OVEST. INFINE, QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA APPIA TRA S. MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. TRA LE NOVITÀ, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE ...