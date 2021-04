Valle Aurelia | Zingaretti inaugura centro prelievi e giardini Ater

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Il nuovo. Il giardino tra i palazzi totalmente rinnovato. L’arrivo della telemedicina. Sono questi gli interventi presentati questa mattina dal presidente della Regione Lazio, Nicola, nel corso di un sopralluogo ai palazzi dell’di via di. Il complesso e’ stato oggetto di un triplice investimento da parte della Regione Lazio, della Asl Rm1 e dell’. Per prima cosa, in uno dei palazzoni popolari che caratterizzano lo skyline di, e’ stato rinnovato con una spesa di 150mila euro ilgia’ esistente. Inoltre con altre 200mila euro si e’ intervenuti per l’adeguamento e la messa a norma degli impianti elettrico, di ...