MOVIOLA – Udinese-Cagliari | Joao Pedro in gol | l’arbitro va al var e annulla per un fallo precedente

Il Cagliari passa in vantaggio contro l'Udinese nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ma si vede immediatamente annullare la rete dal Var. Il direttore di gara Marco Guida, che inizialmente aveva assegnato il gol, è stato richiamato al monitor ed ha deciso di cancellare la marcatura del club sardo per un fallo di Razvan Marin su Fernando Forestieri. L'intervento falloso del centrocampista rossoblù è abbastanza netto e, per tale motivo, la scelta dell'arbitro è da ritenersi corretta. Tutto da rifare per il Cagliari.

